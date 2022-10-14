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Яковина: Путин теряет власть. От него отворачиваются все-все-все, кроме самых оголтелых

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Яковина: Путин (на фото) стремительно теряет авторитет в спецслужбах
Яковина: Путин (на фото) стремительно теряет авторитет в спецслужбах
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин стал для своего окружения "обузой". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

Речь об этом зашла при обсуждении реакции стран Азии, в том числе Китая, на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

"Раньше были какие-то возможности у него [у Путина] съехать с этой темы благодаря помощи Китая, Индии, каких-то других стран, но когда он остался абсолютно в полном одиночестве, он стал страшной обузой для своего собственного окружения. Он потерял авторитет в армии", – сказал Яковина.

По его словам, глава Кремля "стремительно теряет авторитет в спецслужбах".

"Он полагается, он строит свою власть на заигрывании с полукриминальными такими элементами типа "Вагнера" и какими-то дикими дивизиями из Чечни – кадыровцами, – которые вообще на самом деле никак не институционализированы. Это просто какие-то группы людей вооруженных, у которых не прописано места ни в конституции, ни в законах российских. Так вот он, очевидно, теряет власть. От него отворачиваются все-все-все, кроме самых оголтелых: тех, у кого больше всего крови на руках", – заявил Яковина.

Он считает, что "с этими людьми он еще пока как-то держит контакт, а все остальные от него уже либо тихо, либо громко отворачиваются, отходят".

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

13 октября российский правозащитник Владимир Осечкин заявил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности. Серьезные перестановки в силовом блоке, по данным источников Осечкина, могут произойти во время визита Путина в Астану (13 октября глава Кремля уже был там) либо сразу после возвращения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, спецслужбы, президент, Иван Яковина
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