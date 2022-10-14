Яковина: Путин теряет власть. От него отворачиваются все-все-все, кроме самых оголтелых

Речь об этом зашла при обсуждении реакции стран Азии, в том числе Китая, на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

"Раньше были какие-то возможности у него [у Путина] съехать с этой темы благодаря помощи Китая, Индии, каких-то других стран, но когда он остался абсолютно в полном одиночестве, он стал страшной обузой для своего собственного окружения. Он потерял авторитет в армии", – сказал Яковина.

По его словам, глава Кремля "стремительно теряет авторитет в спецслужбах".

"Он полагается, он строит свою власть на заигрывании с полукриминальными такими элементами типа "Вагнера" и какими-то дикими дивизиями из Чечни – кадыровцами, – которые вообще на самом деле никак не институционализированы. Это просто какие-то группы людей вооруженных, у которых не прописано места ни в конституции, ни в законах российских. Так вот он, очевидно, теряет власть. От него отворачиваются все-все-все, кроме самых оголтелых: тех, у кого больше всего крови на руках", – заявил Яковина.

Он считает, что "с этими людьми он еще пока как-то держит контакт, а все остальные от него уже либо тихо, либо громко отворачиваются, отходят".

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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