Ясный сигнал для России. Польша и США работают над новым соглашением о сотрудничестве в сфере обороны

Президент Польши Анджей Дуда стал первым иностранным лидером, которого президент США Дональд Трамп принял в Белом доме после карантина, введенного в связи с коронавирусом.

Американские подразделения, возможно, будут переброшены в Польшу из Германии, сказал Трамп Фото: The White House / Facebook

Польша обратилась к США с просьбой нарастить американское военное присутствие на своей территории, президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда обсудили это 24 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.

"На нашей сегодняшней встрече президент Дуда и я подтвердили жизненно важный союз между нашими народами. В прошлом году мы подписали две совместные декларации для расширения нашего сотрудничества в области безопасности, и мы с нетерпением ожидаем подписания соглашения о сотрудничестве в области обороны", – отметил Трамп.

Он уточнил, что американские подразделения, возможно, будут переброшены в Польшу из Германии, где США сокращают военное присутствие.

Президент США также подчеркнул, что речь идет о "весьма ясном сигнале" для России.

Дуда отметил, что для него большая честь стать первым иностранным лидером, которого приняли в Белом доме после объявления карантина в связи пандемией коронавируса.

В настоящее время на территории ФРГ находится около 52 тыс. солдат и офицеров США, их численность будет сокращена до 25 тыс., об этом сообщала DW 24 июня.

США разместят войска в шести пунктах на восточной границе Польши, заявил 17 июня польский министр обороны Мариуш Блащак. По словам министра, американские войска, размещенные на границе Польши и Беларуси, будут сдерживать возможного агрессора.

Польша стала членом НАТО в 1999 году. Сейчас на территории государства находится около 4000 военных США, отмечает Bloomberg.

В сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп и глава польского государства Анджей Дуда провели переговоры, по итогам которых было решено расширить сотрудничество стран в сфере обороны. Они объявили о возможном размещении в Польше американской военной базы.

В марте 2019-го генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил изданию The Wall Street Journal, что НАТО планирует построить в Польше арсенал для хранения американской военной техники.