Захарова заявила, что если ЕС введет санкции против России за отравление Навального, последуют ответные меры

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя возможное введение санкций против РФ из-за отравления оппозицонного политика Алексея Навального, заявила, что ответные санкции – это "реалии международных отношений".

Захарова: Санкции, они всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам Фото: EPA

Если Евросоюз введет санкции против РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, Москва предпримет контрмеры. Об этом в эфире канала "Дождь" 8 октября заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Санкции всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам. Это – реалии международных отношений. Вопрос в том, чего хотят добиться. Если хотят установить цель, найти того, кто виноват, то причем тут санкции?" – сказала она.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке предложений о европейских санкциях из-за отравления Навального. Сам политик говорил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

8 октября французская газета Le Monde сообщила, что Франция и Германия передали Европейскому союзу предложения о санкциях, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. По данным издания, в список включены девять человек. Кроме того, под санкции, по данным Le Monde, попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором был разработан яд "Новичок". Вопрос санкций в связи с отравлением Навального обсудят на заседании совета ЕС по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.