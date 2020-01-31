Закон Бородянского о дезинформации может привести к преследованию журналистов за их работу – миссия ООН

Законопроект о противодействии дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Украины Владимир Бородянский представил 17 января. В мониторинговой миссии ООН по правам человека заявили, что бороться с фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа.

Миссия ООН: Разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission / Facebook

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине призывает власти страны воздержаться от установления ограничений для работы средств массовой информации. Об этом говорится в комментарии миссии по поводу законопроекта о противодействии дезинформации, который опубликован 31 января в Facebook.

"Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа. Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", – говорится в комментарии.

В миссии ООН выразили опасение в связи с тем, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться "преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу".

Государству не следует создавать органы, ответственные за мониторинг и фильтрование контента СМИ, говорится в сообщении.

"Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность", – добавили в миссии.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно ему, в частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Кроме того, на слайдах, которые демонстрировались во время презентации, говорилось, что распространение дезинформации при определенных условиях может наказываться тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В частности, лишение свободы предусмотрено за "систематическое умышленное распространение дезинформации", которая представляет угрозу национальной безопасности, за распространение дезинформации, совершенное организованной группой или повторно. Тюремный срок также предусмотрен за дезинформацию, которая привела к тяжким последствиям, за использование ботов для распространения дезинформации и за финансирование распространения фейков.

24 января Бородянский заявил, что законопроект не предусматривает наказания в виде тюремного заключения.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность сотрудников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель организации по свободе средств массовой информации Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект направлен на доработку.