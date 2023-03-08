Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию – глава НАПК Новиков

"Ее [цифровизацию] поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроительства. То есть этот закон реализует антикоррупционную стратегию", – сказал Новиков.
Он подчеркнул, что позиция НАПК по поводу законопроекта не менялась.
"В 2021 году мы провели его антикоррупционную экспертизу, указали на большое количество коррупционных рисков и дали рекомендации по их устранению. Ко второму чтению все риски, по которым мы проводили антикоррупционную экспертизу в 2021 году, были устранены", – заявил глава агентства.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ находится на подписи у президента.
С поддержкой законопроекта выступили Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации. Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил в декабре 2022 года, что цифровизация процессов в области строительства равна антикоррупционности, сообщала пресс-служба министерства.