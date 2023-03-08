Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию – глава НАПК Новиков

"Ее [цифровизацию] поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроительства. То есть этот закон реализует антикоррупционную стратегию", – сказал Новиков.

Он подчеркнул, что позиция НАПК по поводу законопроекта не менялась.

"В 2021 году мы провели его антикоррупционную экспертизу, указали на большое количество коррупционных рисков и дали рекомендации по их устранению. Ко второму чтению все риски, по которым мы проводили антикоррупционную экспертизу в 2021 году, были устранены", – заявил глава агентства.