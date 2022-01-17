Запад должен помешать Путину возродить Советский Союз — сенатор США

Russia is currently a gas station parading as a country—and Putin is trying to re-establish the old Soviet Union. This can’t be allowed to happen. The U.S. must work with our allies to strengthen NATO. We need a strong NATO not just for Russia, but for the emergence of China. pic.twitter.com/8umYD9orAw— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) January 16, 2022
"Мы должны донести до него [Путина], что "Северный поток-2" не будет функционировать. У него не будет такого богатства, если он попытается свергнуть правительство в Украине", — сенатор.
Митт Ромни — американский политик, сенатор штата Юта, в 2012 году он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
Ранее сенатор Ромни в эфире CNN назвал Россию "бензоколонкой": "Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил [ныне покойный сенатор] Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих".
12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".
Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире "Радіо Свобода" заявил, что Западу не стоит дожидаться, пока Россия нападет на Украину и уже сейчас ввести против РФ более жесткие санкции.
В то же время в Кремле заявили, что будут расценивать новые санкции США против России как разрыв отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".