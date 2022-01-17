Запад должен помешать Путину возродить Советский Союз — сенатор США

Политик убежден, что Путин хочет "восстановить то, что у него было раньше", именно поэтому Западу необходим мощный оборонный союз.





"Сейчас Россия — это бензоколонка, которая прикидывается государством, а Путин пытается возродить старый СССР. Этого нельзя допустить. США должны сотрудничать со своими союзниками для укрепления НАТО. Нам нужен сильный Альянс как для защиты от РФ, так и против Китая", — сказал сенатор США.

Russia is currently a gas station parading as a country—and Putin is trying to re-establish the old Soviet Union. This can’t be allowed to happen. The U.S. must work with our allies to strengthen NATO. We need a strong NATO not just for Russia, but for the emergence of China. pic.twitter.com/8umYD9orAw — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) January 16, 2022

— 2", если РФ продолжит свою агрессивную политику против Украины. Ромни также заявил о необходимости блокирования российского газопровода "Северный поток2", если РФ продолжит свою агрессивную политику против Украины. "Мы должны донести до него [Путина], что "Северный поток-2" не будет функционировать. У него не будет такого богатства, если он попытается свергнуть правительство в Украине", — сенатор. Митт Ромни — американский политик, сенатор штата Юта, в 2012 году он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии.