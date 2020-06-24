ПОЛИТИКА Short News

Зеленский 26 июня выйдет из самоизоляции – Офис президента

У президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 26 июня, закончится срок "особого режима работы".

Об этом в комментарии агентству УНН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины. "В эту пятницу завершается двухнедельный срок особого режима работы президента, связанный с тем, что у госпожи Елены Зеленской был подтверждено COVID-19", – отметили в ОП.

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