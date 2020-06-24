Зеленский 26 июня выйдет из самоизоляции – Офис президента

Об этом в комментарии агентству УНН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
"В эту пятницу завершается двухнедельный срок особого режима работы президента, связанный с тем, что у госпожи Елены Зеленской был подтверждено COVID-19", – отметили в ОП.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".