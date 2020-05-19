Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский готовится объявить об окончании карантина, Кремль может пойти на уступки Украине. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 18 мая.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский может объявить о снятии карантина 4 10 июня
Зеленский может объявить о снятии карантина 4–10 июня
Фото: president.gov.ua

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Зеленский готовится снять карантин

Источник "Резидента" в Офисе президента утверждает, что Владимир Зеленский может в ближайшее время объявить о снятии карантина.

"Сейчас существует два основных сценария: накануне проведения пресс-конференции президента, что обеспечит положительный фон; или президент сам заявит на пресс-конференции журналистам предположительные даты – 4–10 июня", – пишет паблик.

"Слуга народа" обсудит игорный бизнес и двойное гражданство

Telegram-канал "Темный рыцарь" сообщил, что 19 мая состоится первое в этом месяце заседание фракции "Слуги народа". По данным паблика, на встрече будут обсуждаться два законопроекта: о легализации игорного бизнеса и двойном гражданстве.

Путин уволит Мишустина

Российский Telegram-канал "Кремлевский мамковед" утверждает со ссылкой на источники в администрации президента РФ, что "начались консультации по актуальности [Михаила] Мишустина во главе Белого дома". 

"Нет уверенности, что он справится с кризисом. По слухам, недавно [президент РФ Владимир] Путин провел беседу с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным, в ходе которой спрашивал, готов ли мэр взять управление кабинетом министров на себя и кого бы он посоветовал на это место, помимо собственной персоны. Аналогичная встреча состоялась и с действующим и.о. премьера Белоусовым. На замене Мишустина настаивают Патрушев, Бортников и Сечин", – говорится в сообщении.

Кремль готов к уступкам?

Канал "ЗеРада" пишет, что украинский МИД "очень доволен результатами переговоров в контактной группе на прошлой неделе".

"В МИД считают высокой вероятность того, что Кремль пойдет на уступки, так как на фоне обостряющейся санкционной риторики [канцлера Германии Ангелы] Меркель России надо показывать положительную динамику по урегулированию конфликта", – заявляют анонимные авторы паблика.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, МИД, санкции, Москва, Кремль, гражданство, игорный бизнес, Владимир Зеленский, Слуга народа, Михаил Мишустин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS