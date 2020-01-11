Зеленский: Могу пошагово рассказать о действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ради выяснения правды об авиакатастрофе борта МАУ в Иране украинская власть работала "системно, без истерик".

Сразу после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране украинские власти начали разбираться в ситуации. Об этом 11 января заявил в обращении к украинцам президент страны Владимир Зеленский.

"Сейчас я хочу и, наконец, могу подробно, пошагово рассказать обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января. Сразу после авиакатастрофы создан и начал работать оперативный штаб при СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. – "ГОРДОН") Украины. На место происшествия, в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране. Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы", – сказал он.

Президент подчеркнул, что в Тегеран отправились "45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ".

"Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз. Офис генерального прокурора Украины обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании с предложением о создании международной следственной группы. 9 января в 3.30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через два часа начала работу на месте катастрофы", – объяснил Зеленский.

По его словам, после разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани украинские специалисты "получили доступ к фрагментам самолета, черным ящикам, записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами".

"Утром 9 января секретарь СНБО Украины [Алексей Данилов] озвучил четыре основные версии, в том числе о возможности сбивания украинского самолета ракетой. Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности, бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории. Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами – премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана – и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельств этой трагедии", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что после появления заявлений лидеров США, Канады и Великобритании о том, что самолет МАУ могла сбить ракета, Украина призвала "предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию".

"Мы работали системно, без истерик, ради одного – достижения результата, а именно выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы. 10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс", – отметил президент Украины.

Обращение Зеленского появилось после его телефонного разговора с Рухани. Общение прошло по инициативе иранской стороны.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.