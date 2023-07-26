Зеленский назвал "неутешительными" результаты предварительной проверки некоторых украинских военкомов

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И результаты неутешительные. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит. Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, что можно наглеть где-то в тылу. Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – сказал он.

По словам президента, "никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или каким-либо другим должностным лицам противопоставления себя государству".

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать. В Украине и для интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как больше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", – вас таких не будет", – заявил Зеленский.