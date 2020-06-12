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Зеленский: Премьер Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном напомнил, что война на Донбассе началась с Крыма.

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Зеленский напомнил Левену, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма
Зеленский напомнил Левену, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что премьер Швеции Стефан Левен поддержал его предложение о возвращение вопроса аннексии Крыма на повестку дня. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"[Премьер Швеции] поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучали только вопросы прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", – отметил украинский президент.

В свою очередь Левен сообщил в Twitter, что провел "ценный разговор с президентом Зеленским". "Говорили о важности "Восточного партнерства" ЕС, украинских реформам и роли ОБСЕ в Украине. Швеция полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – написал шведский чиновник.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против РФ, неоднократно продлевая и ужесточая ограничительные меры.

Теги: Россия, Крым, Украина, Швеция, ОБСЕ, оккупация, аннексия, Стефан Левен, Владимир Зеленский, российская агрессия, война на Донбассе
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