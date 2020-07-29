Зеленский раздумывает, подписывать ли закон об игорном бизнесе, готовится встреча Ермака и Козака. Главное из Telegram-каналов

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Зеленский думает, подписывать ли закон о легализации игорного бизнеса

Telegram-канал "Легитимный" пишет, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может подписать закон о легализации игорного бизнеса. При этом, утверждает паблик, в Офисе главы государства "идут консультации по этому вопросу".

"Президент еще может наложить вето на закон, чтобы его отправили на доработку. В этом законопроекте есть нюансы, о которых известно Офису президента. Битва за "игорку" еще продолжается", – заключает Telegram-канал.

Готовится встреча Ермака и Козака

Источник "Легитимного" в Офисе президента заявляет, что началась подготовка встречи главы ОП Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"Сначала должны пройти телефонные переговоры, а после – встреча. Возможно, она пройдет в Евросоюзе с участием [представителей] Германии и Франции", – сказано в сообщении.

Потураев – главный лоббист законопроекта "О медиа"?

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина пишет, что глава профильного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев продолжает лоббировать законопроект "О медиа", против которого выступает значительная часть профессионального сообщества.

"Против законопроекта в нынешней редакции выступила значительная часть СМИ – всеукраинских и региональных, крупных и не очень, отдельные журналисты и блогеры. Словом, все вменяемые люди. Не просто говорят, но криком кричат: этот законопроект принимать нельзя! Его не исправить – просто заворачивать нахрен и начинать с нуля. Однако глава профильного комитета господин Потураев упорно делает вид, что ничего этого нет. А все, кто против, – агенты Кремля, ой, простите, журналисты Медведчука. Все мы. Да. А он – самый умный. Видала я такое. Музыка в подобных случаях играет недолго", – заключила журналистка.

"Слуга народа" меняет стратегию на местных выборах?

"Резидент" утверждает, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил изменить стратегию на местных выборах, "сделав акцент на коалиционные соглашения в регионах".

"Цель стратегии заключается в том, чтобы получить как можно больше своих глав [облсоветов] и секретарей городских советов, что создаст эффект победы команды президента", – пишет паблик.