Зеленский в Давосе: Не летит ли этот мир в яму?

Нормой для современного мира стало нарушение договоров и потрясение основ международного права, отметил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

Ряд изменений, происходящих в современном мире, могут обернуться фатальными потрясениями для человечества. Об этом, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его речь транслировал Офис президента в Facebook.

"Какова главная угроза? Безопасность – как отдельного человека, так и целых народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, что перемещает нас в новую эпоху. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но не все в этой эпохе является положительным. Торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из международных соглашений – все это, к сожалению, new normality", – констатировал глава Украинского государства.

Потрясения входят в привычку, сказал Зеленский.

"Все это подрывает веру человечества, приводит к мыслям: извините, а не летит ли этот мир в яму?" – добавил он.

Президент напомнил, что шестой год в Украине идет война.

"Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая новая реальность. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял дом, – всемирной "обеспокоенности"? Этого мало", – сказал он.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Давос прилетел Зеленский. Это первый форум для украинского президента, который вступил в должность в мае 2019 года.