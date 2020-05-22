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"Жесткий процесс торгов" по Донбассу, Ляшко собирается баллотироваться в мэры Киева. Главное из Telegram-каналов

Издание "ГОРДОН" представляет обзор популярных Telegram-каналов за 21 мая.

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Ляшко якобы собирается выдвигаться в мэры Киева. Его пресс-секретарь эту информацию не подтвердила
Ляшко якобы собирается выдвигаться в мэры Киева. Его пресс-секретарь эту информацию не подтвердила
Фото: EPA

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Виктор Ляшко пойдет в мэры?

Telegram-канал "Картель" пишет, что за выдвижение кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" будут бороться пять кандидатов. Со ссылкой на источник в пропрезидентской партии паблик утверждает, что это будут действующие нардепы Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко, а также замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По всей видимости, первоисточником информации о намерении Ляшко баллотироваться на пост столичного городского головы стала публикация "РБК-Украина" (материал был опубликован на несколько часов раньше, чем инсайд "Картеля"). В то же время пресс-секретарь Ляшко в комментарии агентству эти данные не подтвердила.

Ахметов отказался от покупки "Центрэнерго"

Telegram-канал "Zе! INSIDER" без указания источника сообщает, что бизнесмен Ринат Ахметов отказался от покупки госпредприятия "Центрэнерго" (на пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что госкомпания будет выставлена на приватизацию). Это предложение Ахметову якобы поступило от Зеленского.

"Жесткий процесс торгов" по Донбассу

"Картель" заявляет, что "донбасский кейс сейчас заморожен".

"На линии разграничения ожидаются провокации, на международной арене обе стороны будут нагнетать и обвинять друг друга. Источник говорит, что идет жесткий процесс торгов. Украинская сторона пытается вынудить Россию пойти на условия по "формуле Зеленского". В противном случае Украина будет требовать усиления санкций в отношении России за срыв мирных переговоров", – пишет анонимный паблик.

Теги: Россия, Ринат Ахметов, Украина, санкции, Донбасс, переговоры, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский, местные выборы, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Виктор Ляшко
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