Жесткого карантина в случае второй волны коронавируса не будет, Ляшко может вернуться в Раду. Главное из Telegram-каналов

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Олег Ляшко вернется в Раду?

"Резидент", ссылаясь на источник в Офисе президента, пишет, что бизнесмен Ринат Ахметов попросил главу ОП Андрея Ермака "посодействовать избранию Олега Ляшко народным депутатом".

"Задумка состоит в том, что от партии "Слуга народа" будет технический кандидат под лидера Радикальной партии", – утверждает анонимный паблик.

О каких выборах идет речь, в сообщении не уточняется; по всей видимости – о довыборах в одномандатном округе №208 в Черниговской области, которые парламент должен объявить в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко.

В 2012 году Ляшко уже избирался в Раду по этому округу, но на данный момент официального подтверждения информации о том, что лидер Радикальной партии собирается баллотироваться в парламент, нет.

Жесткого карантина осенью не будет?

Telegram-канал "Легитимный" утверждает, что украинские власти "осенью не будут вводить жесткий карантин и жесткую изоляцию страны" в случае второй волны коронавируса.

"В Офиса президента уже прорабатывают ситуацию и варианты действий при второй волне эпидемии. Сейчас рассматривается вариант без введения изоляции по всей стране. Упор будет делаться на мониторинг и быстрое реагирование. Эксперты уверены, что наши медики получили колоссальный опыт и смогут справиться со второй волной эпидемии, а жесткая изоляция может сильно навредить экономике", – сказал неназванный источник паблика.

Украина "жжет белорусскую экономику"

Белорусский Telegram-канал "Трыкатаж" пишет, что Украина "жжет белорусскую экономику антидемпингом".

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило о введении антидемпинговых пошлин на спички из Беларуси. Это означает окончательные кранты последней спичечной фабрике Беларуси. Не далее как в феврале тем же антидемпинговым способом президент Зеленский выдворил с украинского рынка белорусский газобетон", – отмечает "Трыкатаж".