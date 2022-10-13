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АЗК UPG предлагает лояльные цены на европейское горючее за счет собственной логистики

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Для оптимизации расходов на транспортировку горючего путями Евросоюза UPG использует собственные локомотивы и грузовые вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов
Для оптимизации расходов на транспортировку горючего путями Евросоюза UPG использует собственные локомотивы и грузовые вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов
Фото: пресс-центр АЗК UPG

Весной топливный кризис, вызванный широкомасштабным вторжением, стал настоящим испытанием для всего топливного рынка страны. Национальная сеть АЗК UPG, останавливаясь в условиях турбулентности, одной из первых обеспечила бесперебойные поставки высококачественного горючего из Европы, сняла лимиты с продаж и одновременно сохранила лояльную ценовую политику. Все действия компании были направлены на проявление заботы об автолюбителях, много лет доверяющих UPG.

Украинские водители знают, что цифры на стелах автозаправочных комплексов АЗК UPG – одни из самых низких в стране, а все виды горючего, реализуемого сетью, соответствуют стандарту Евро-5.

Полное логистическое самообеспечение – конкурентное преимущество UPG

Сохранить стабильность и доступность цен на топливо UPG удается благодаря оптимизации логистических затрат. Компания "Укрпаллетсистем", являющаяся владельцем бренда UPG, на рынке горюче-смазочных материалов страны работает уже почти 20 лет. В последние годы значительную часть внутренних инвестиций компания вложила в создание собственного мощного автопарка. Дополнительная партия спецтехники была заказана в конце 2021 года, что в условиях войны придало UPG дополнительное конкурентное преимущество.

Важно, что для оптимизации расходов на транспортировку горючего путями Евросоюза UPG использует собственные локомотивы и грузовые вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов. В целом автопарк компании является одним из крупнейших в стране: подвижной состав насчитывает около 400 единиц. В их числе современные бензовозы и газовозы. Все это предоставляет компании возможность самостоятельно доставлять продукцию как в Украину, так и в каждый отдельный АЗК сети в частности.

Фото: upg.ua
Фото: пресс-центр АЗК UPG

С UPG экономишь, заботишься о себе, автомобиле и окружающей среде

Сегодня на АЗК сети можно купить А-95, газ и дизель, а также брендовый бензин upg100 и upg95. Все топливо, реализуемое в сети, соответствует стандарту Евро-5 и является высококачественным продуктом.

Перед тем как попасть в бак автомобиля украинского водителя, горючее проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. Каждая партия имеет сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда оно было поставлено. На всех АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что это горючее прошло входящий контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.

Для автолюбителей действует бонусная программа. За каждый приобретенный литр горючего начисляются бонусы, которые можно потратить на топливо, товары магазина или блюда VIVO café. А покупая горючее онлайн, клиенты UPG могут еще и сэкономить на каждом литре бензина и дизеля. Со дня приобретения топлива цена на него для вас не будет меняться в течение следующих двух месяцев. Чтобы воспользоваться такой услугой, клиентам необходимо загрузить приложение UPG в App Store или Play Market.

Теги: UPG, топливо, логистика
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