"Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет". Twitter угрожает судебным позовом Meta из-за соц сети Threads

Адвокат Twitter направил 5 июля генеральному директору Meta Марку Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже "коммерческой тайны путем найма бывших сотрудников Twitter".

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta немедленно приняла меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации", – говорится в письме.

Также в документе сказано, что Meta при создании сети Threads прибегла к "систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности".

Сам владелец Twitter бизнесмен Илон Маск написал в своей соцсети: "Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет".

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Представитель Meta Энди Стоун ответил, что никто из сотрудников Threads не работал в Twitter.

"Ни один из инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter – так не должно быть", – написал он.

* * Post by @andymstone * View on Threads * *

Издание Semafor отмечает, что Threads может стать серьезным конкурентом Twitter. Новая соцсеть позволяет пользователем привлекать подписчиков из Instagram и Facebook. В материале говорится, что приложение Meta Instagram с помощью Stories остановил рост Snapchat, а с помощью Reels конкурирует с TikTok.