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"Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет". Twitter угрожает судебным позовом Meta из-за соц сети Threads

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Meta 5 июля запустила новую соцсеть Threads
Meta 5 июля запустила новую соцсеть Threads
Фото:

Компания Twitter угрожает судебным позовом Meta, которая запустила новую социальную сеть Threads. Об этом Twitter сообщил на странице новостей соцсети 6 июля.

Адвокат Twitter направил 5 июля генеральному директору Meta Марку Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже "коммерческой тайны путем найма бывших сотрудников Twitter".

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta немедленно приняла меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации", – говорится в письме. 

Также в документе сказано, что Meta при создании сети Threads прибегла к "систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности". 

Сам владелец Twitter бизнесмен Илон Маск написал в своей соцсети: "Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет". 

Представитель Meta Энди Стоун ответил, что никто из сотрудников Threads не работал в Twitter. 

"Ни один из инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter – так не должно быть", – написал он.

Издание Semafor отмечает, что Threads может стать серьезным конкурентом Twitter. Новая соцсеть позволяет пользователем привлекать подписчиков из Instagram и Facebook. В материале говорится, что приложение Meta Instagram с помощью Stories остановил рост Snapchat, а с помощью Reels конкурирует с  TikTok.

Контекст:

Американская компания Meta 5 июля запустила новую соцсеть Threads. Она позволяет публиковать короткие текстовые сообщения, которым можно поставить отметку "Нравится", комментировать или делиться ими со своими читателями. Сообщения могут быть размером до 500 символов, содержать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Приложение работает на базе Instagram, откуда можно перенести личные данные и подписчиков.

Профильное издание TechCrunch назвало Threads главным конкурентом соцсети Twitter, которую недавно купил американский миллиардер Илон Маск. 

Новая соцсеть начала работу на фоне массового недовольства пользователей платформы Twitter. Так, 1 июля Маск сообщил, что у пользователей соцсети будет временно ограничено число твитов, которые они смогут прочитать. Для верифицированных аккаунтов это 6000 твитов в сутки, для неверифицированных – до 600 твитов, новых неверифицированных – до 300 твитов. Ряд пользователей в тот же день жаловались на превышение лимитов, невозможность обновить ленты и читать ответы к твитам. Многие раскритиковали решение Маска. До этого он решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной.

Meta, кроме Instagram и Threads, принадлежат соцсеть Facebook, мессенджеры WhatsApp и Messenger.

Теги: Facebook, Twitter, Марк Цукерберг, Instagram, соцсети, Илон Маск, приложение, TikTok, соцсеть, Snapchat, Meta, Threads
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