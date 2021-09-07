Впервые в истории украинское изобретение победило на международной техолимпиаде "Горизонт-2020"

"Наверное, самой крутой новостью для нас явилось то, что мы победили в программе "Горизонт-2020". По сути это как Олимпийские игры, только в технологиях. Впервые в истории Украины мы представили изобретение в Брюсселе. Мы получили финансирование в размере €1 млн", – рассказал изобретатель, генеральный директор SolarGaps Евгений Эрик.

Украинским проектом "умные жалюзи" заинтересовались в Amazon, Tesla и Google. В NASA оснастили такими ламелями окна офиса и пригласили Эрика в университет сингулярности – это программа, которая нацелена на поиск людей, способных изменить будущее.

Изобретатель сообщил, что его жалюзи уже реализуются во многих странах мира, скоро такую систему смонтируют в индийском Мумбае, на здании Tata Power. Своей основной целью он называет создание в Украине масштабного производства, которое полностью закроет спрос Европы, США и Азии.

"И если мы говорим о мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Сингапур и так далее, где крыш вообще практически нет, то наше решение, из Украины, может обеспечить энергией там целые города в будущем", – подчеркнул Эрик.