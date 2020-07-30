15 лет Фонду Ахметова: помощь ради спасения жизней

В июле Фонд Рината Ахметова доставил в Украину рекордную партию аппаратов искусственной вентиляции легких – 70 штук. Направление помощи больницам в борьбе с COVID-19 стало новым в 15-летней истории Фонда.

Фонд Рината Ахметова закупил для Украины 200 аппаратов искусственной вентиляции легких высокого класса, в этом оборудовании особенно остро нуждаются небольшие региональные больницы, многие из них получают такое оборудование в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине" впервые.

Закупка оборудования для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 стала новым направлением для Фонда, который 15 июля отпраздновал свое 15-летие. Еще в феврале, задолго до начала карантина, Ринат Ахметов объединил все ресурсы – Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине – и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19.

Фото: akhmetovfoundation.org

"Аппараты, которые Фонд передает в июле государственным больницам – часть рекордной партии из 70 аппаратов ИВЛ, доставленной в Украину в начале месяца. Всего Фонд закупил свыше 200 единиц оборудования для искусственной вентиляции легких и на данный момент более половины от этого объема привезены в страну. Очень надеемся, что эта техника поможет спасти много жизней. В том числе после победы над коронавирусом", – сказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Еще 22 аппарата ИВЛ для новорожденных установлены в машинах скорой помощи, которые закуплены по личному решению Рината Ахметова в рамках проекта "200 скорых для Украины": государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье, в том числе и автомобили с аппаратами ИВЛ. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Фото: akhmetovfoundation.org

Высококлассные аппараты от Фонда Рината Ахметова переданы государственным больницам во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Закупленные Фондом аппараты ИВЛ – автоматизированные и в значительной мере исключают человеческий фактор.

"Если не перевести на ИВЛ пациента, которому она показана, он однозначно погибнет. Причем погибнет в течение очень короткого промежутка времени", – рассказал первый проректор НМУ им. Богомольца, профессор Юрий Кучин.

"Данные аппараты ИВЛ отличаются тем, что в них есть возможность оперативного мобильного использования. Эту мобильность обеспечивает встроенный нижний аккумулятор, который поддерживает возможность работы без подкючения к электрической сети и возможость поключения к кислородному баллону. Аппарат подходит и для новорожденных от 3 кг, и для взрослых людей. Аппарат сигнализирует медикам о внештатных ситуациях. У него возможность инвазивной и неинвазивной вентиляции. 10 режимов стандартной вентиляции. Возможность оксигенерации – насыщения кислородом. Может следить за выдохом, отслеживает концентрацию углекислого газа в выдохе и позволяет понять, сколько конкретному пациенту нужно кислорода", – отметил инженер-медтехник Александр Федов.

Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров подчекрнул, что с этими аппаратами у пациентов с осложненным течением вирусной инфекции появляется шанс на адекватное лечение в соответствии с современными протоколами.

Фото: akhmetovfoundation.org

Главный врач Чугуевской центральной районной больницы Вячеслав Грушка отметил, что такой современный аппарат крайне необходим медикам.

"Спасибо большое Ринату Ахметову, его Фонду и футбольному клубу за понимание и поддержку в это тяжелое время, когда медицина требует больших вложений. Благодаря таким людям, как Ринат Ахметов, другим меценатам и нашему коллективу, мы этот вирус победим", – сказал врач.

"Весь коллектив нашей больницы благодарен Фонду Рината Ахметова за оборудование, которое крайне необходимо. Ваша поддержка говорит о внимательном отношении к проблемам здравоохранения. Аппарат ИВЛ – это не панацея от коронавируса. Но он может стать незаменимым, когда речь идет о спасении жизни пациентов в тяжелом состоянии", – сказала врач Славянской центральной районной больницы Лиана Дьяченко.

Фото: akhmetovfoundation.org

16 июля Фонд Рината Ахметова и ДТЭК в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" передал медикам Галицкой центральной районной больницы два аппарата искусственной вентиляции легких высокого класса. Медучреждение имеет статус опорного – сюда везут пациентов с подозрениями на коронавирус со всего района. Оборудование, переданное Фондом, позволит врачам оказывать высококачественную медицинскую помощь больным с осложнениями от коронавируса.

Первый заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Мария Савка поблагодарила Фонд Рината Ахметова за помощь и рассказала, как важна эта поддержка: "Пятый месяц Прикарпатье борется с этой тяжелой инфекционной болезнью. В марте мы были слабы и не готовы к этому. Но при поддержке руководства страны и меценатов мы окрепли. Сегодня мы готовы. У нас 13 медучреждений работают с COVID-19, среди них и Галицкая районная больница. Они сейчас в лидерах по обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Благодарю социально ответственный бизнес за это и за аппараты ИВЛ, которые помогут спасти не одну жизнь".

Медики также получили медицинскую одежду, которую для них сшил по специальному заказу Фонд Рината Ахметова.

Подробнее о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте в специальных материалах здесь и здесь.