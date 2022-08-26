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95% киевских школ смогут начать обучение офлайн – Кличко

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В Киеве проверили готовность укрытий в школах к учебному году
В Киеве проверили готовность укрытий в школах к учебному году
Фото: kyivcity.gov.ua

95% школ в Киеве с 1 сентября будут работать в смешанном режиме – офлайн и очно. Об этом 26 августа сообщил глава Киева Виталий Кличко в Telegram.

"В очном режиме школьники будут учиться только в тех учебных заведениях, где обустроены укрытия или где укрытия – в шаговой доступности. И мы завершаем проверку школ по их готовности. Потому что безопасность наших детей в условиях войны – самое главное", – отметил Кличко.

Городская власть проверила укрытия школ, отметил мэр. В большинстве из них укрытия обустроены и укомплектованы мебелью – стульями и партами, также оборудованы лежачие места, есть игровые комнаты, санузлы. По словам мэра, в целом в помещениях укрытий можно разместить 145 тыс. человек. Выявили желания обучатся офлайн 132 тыс. школьников, добавил мэр.

"22 из 421 муниципальной школы будут работать исключительно онлайн, поскольку в шаговой доступности от них нет укрытий", – сообщил Кличко.

Он также отметил, что в Киеве находятся 60% учеников, 20% – в других областях Украины, 20% – за границей.

Контекст:

По состоянию на 25 августа проведен обзор более 23,5 тыс. учебных заведений, что составляет почти 93% от общего количества. Согласно результатам проверок, 51% учебных заведений готовы к обучению в очной формах, сообщил министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в традиционном формате в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

Учебный сезон не начнется в 3,6 тыс. школ. Как сообщал Шкарлет, за полгода войны 287 из них разрушены полностью и 2012 получили существенные повреждения. Еще 1,3 тыс. школ находятся в зоне оккупации и МОН не может контролировать там начало учебного года.

Теги: Виталий Кличко, Украина, образование, оккупация, российская агрессия, школьники, война России против Украины, школы, безопасность, Сергей Шкарлет
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