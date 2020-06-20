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Шкарлета могут назначить врио министра образования

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что по кандидатуре ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета на должность министра образования продолжаются консультации.

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Профильный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета (в центре) на должность министра образования
Профильный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета (в центре) на должность министра образования
Фото: stu.cn.ua

Ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет, кандидатуру которого вчера не поддержал профильный комитет Верховной Рады на должность министра образования, может стать временным исполняющим обязанности министра. Об этом 19 июня "Радио Свобода" заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам Арахамии, кандидатуру Шкарлета могут вынести на голосование в Раде на следующей неделе.

"По господину Шкарлету еще продолжаются консультации. Вариант, который может быть: его могут назначить временным исполняющим обязанности. По сценарию с Буславец [которую назначили врио министра энергетики]. Для этого не нужен вообще комитет. Это возможный сценарий. Это самостоятельно принимает Кабмин. Если нет, то тогда это сделаем на следующей пленарной неделе", – заявил он.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, образование, энергетика, депутаты, Министерство образования, Владимир Зеленский, голосование, Слуга народа, Давид Арахамия, Анна Новосад, Сергей Шкарлет
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