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Аваков просит для МВД еще почти 2 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 – StateWatch

В Министерстве внутренних дел Украины хотят дополнительные 1,97 млрд грн потратить на доплаты 54 352 полицейским, оклад которых в среднем составляет 15 340 грн.

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Размер фонда составляет 66 млрд грн
Размер фонда составляет 66 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю для предоставления дополнительных 1,97 млрд грн на доплаты полицейским из фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

В обращении МВД отмечается, что постановлением Кабмина №485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,24 млрд грн. По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,23 млрд грн.

В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,97 млрд грн.

В частности, эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15 340 грн на человека, а доплаты, соответственно, составят 7670 грн.

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

При этом, по данным Bihus.info, на конец августа из фонда на защитные средства потратили только 1,5% средств. 1 октября председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что за средств фонда в Украине не закупили ни одного аппарата ИВЛ.

Теги: Украина, Арсен Аваков, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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