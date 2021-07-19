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"Центрэнерго" предупредила об угрозе подготовки к отопительному сезону

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"Центрэнерго" заявила о критической ситуации на рынке электроэнергии
"Центрэнерго" заявила о критической ситуации на рынке электроэнергии
Фото: reform.energy

В ЧАО "Центрэнерго" заявили об уменьшении денежных поступлений, из-за этого предприятие не может выполнять ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Центрэнерго" заявила, что является единственным гарантированным потребителем угля государственных угледобывающих предприяти. Это накладывает значительные расходы по оплате за полученный уголь.

На украинском рынке электроэнергии сложилась критическая ситуация, компания столкнулась с массовым отказом контрагентов по отбору электрической энергии, объяснили в "Центрэнерго".  

"Состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренные прогнозным балансом электроэнергии Объединенной энергетической системы Украины на 2021 год",  добавила организация.

Кроме того, на нагрузку "Центрэнерго" влияет количество энергоблоков теплогенерации частного сектора, которые ремонтируют. Таких энергоблоков сейчас девять.

"В отличие от частных тепловых генераций ЧАО "Центрэнерго", как генерация, 78% акций которой принадлежит государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт", – сказано в сообщении.

Компания предупредила, что уменьшение поступления денег усложняет подготовку к отопительному сезону. Под угрозой оказалось накопления достаточных запасов угля на складах ТЭС.

В компании уверяют, что принимают все возможные меры для безаварийной работы оборудования, проведения полных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями и обеспечения достаточных запасов угля на складах.

Контекст:

Нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко 15 января говорил, что знергоблоки тепловых электростанций "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, это могло вызвать веерные отключения электроэнергии.

"Укрэнерго" 18 января предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС). 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

Украина просила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало "РБК-Украина".

Теги: уголь, отопительный сезон, электроэнергия, ТЭС, Центрэнерго, ремонт
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