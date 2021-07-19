"Центрэнерго" предупредила об угрозе подготовки к отопительному сезону

"Центрэнерго" заявила о критической ситуации на рынке электроэнергии Фото: reform.energy

"Центрэнерго" заявила, что является единственным гарантированным потребителем угля государственных угледобывающих предприяти. Это накладывает значительные расходы по оплате за полученный уголь.

На украинском рынке электроэнергии сложилась критическая ситуация, компания столкнулась с массовым отказом контрагентов по отбору электрической энергии, объяснили в "Центрэнерго".

"Состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренные прогнозным балансом электроэнергии Объединенной энергетической системы Украины на 2021 год", добавила организация.

Кроме того, на нагрузку "Центрэнерго" влияет количество энергоблоков теплогенерации частного сектора, которые ремонтируют. Таких энергоблоков сейчас девять.

"В отличие от частных тепловых генераций ЧАО "Центрэнерго", как генерация, 78% акций которой принадлежит государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт", – сказано в сообщении.

Компания предупредила, что уменьшение поступления денег усложняет подготовку к отопительному сезону. Под угрозой оказалось накопления достаточных запасов угля на складах ТЭС.

В компании уверяют, что принимают все возможные меры для безаварийной работы оборудования, проведения полных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями и обеспечения достаточных запасов угля на складах.