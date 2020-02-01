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Дело бракованных бронежилетов. Суд смягчил меру пресечения одному из подозреваемых

Первому замначальника управления Минобороны Украины Сергею Почтаренко суд сменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Он фигурирует в деле о бракованных бронежилетах.

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Меру пресечения Почтаренко смягчил Печерский райсуд
Меру пресечения Почтаренко смягчил Печерский райсуд
Фото: pixabay.com

31 января Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения для фигуранта дела о бракованных бронежилетах, первому заместителю начальника управления Министерства обороны Украины Сергею Почтаренко. Об этом сообщил LB.ua его адвокат Георгий Тигишвили.

Ранее Почтаренко находился под круглосуточным домашним арестом. Новым решением суд отправил его под ночной домашний арест – с 22.00 до 7.00.

Мера пресечения действительна до 31 марта.

Последний раз Почтаренко продлевали круглосуточный арест 2 января.

9 июля Госбюро расследований (ГБР) опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября тогдашний директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора компании, которая продала некачественные бронежилеты.

Теги: бронежилеты, Печерский суд, домашний арест, суд, Сергей Почтаренко
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