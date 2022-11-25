"Дело Павелко" содержит умышленно сфальсифицированные прокурором данные – юристы

"В указанном производстве, как уже отмечалось, за три года следствия НАБУ и САП не нашли доказательств вины руководства УАФ. Детективы и прокуроры пришли к выводу о невиновности президента УАФ Андрея Павелко по итогам проведения широкого спектра следственных действий, в том числе в рамках сотрудничества с правоохранительными органами иностранных стран", – сказано в сообщении.

В УАФ привели аргументы, которые, по убеждению руководства ассоциации, указывают на признаки умышленной фальсификации дела со стороны следователей и прокурора Офиса генпрокурора.

"В сентябре 2021 года дело из НАБУ было передано в ГСУ Нацполиции Киева. Более года с того времени не было проведено никакого следственного действия или допроса с представителями УАФ. Никаких новых обстоятельств с момента опровержения обвинений в адрес Андрея Павелко следственным путем в производстве так и не появилось. Процессуальное руководство в производстве осуществляет "специально избранное лицо" – прокурор ОГП, а не прокурор прокуратуры Киева. Это лицо осуществляет процессуальное руководство в других футбольных производствах, несмотря на имеющиеся в публичной плоскости обвинения во взяточничестве и связях с отдельными политическими деятелями от пророссийской партии ОПЗЖ", – заявили в Украинской ассоциации футбола.

В производстве отсутствует экспертиза об установленных убытках, наличие которой обязательно, добавили юристы.

"Это потому, что на самом деле УАФ не был нанесен никакой ущерб. Следователи и прокурор пытаются сейчас скрыть ряд важных обстоятельств и документов производства, которые были исследованы НАБУ и опровергают обвинения в адрес руководства УАФ. Материалы производства содержат сфальсифицированные данные якобы проведенных НСРД (негласных следственно-розыскных действий. – "ГОРДОН"), которые на самом деле не производились. Действия следователя и прокурора предварительно уже подпадают под квалификацию ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 358 (подделка документов) и ст. 384 (введение в заблуждение суда) УК Украины", – резюмировали в УАФ.