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"Дело Павелко" содержит умышленно сфальсифицированные прокурором данные – юристы

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В производстве нет экспертизы об установленных убытках, наличие которой обязательно, заявили юристы
В производстве нет экспертизы об установленных убытках, наличие которой обязательно, заявили юристы
Фото: nzl.theukrainians.org

Материалы производства по делу о строительстве завода Украинской ассоциации футбола по производству искусственной футбольной травы, в котором сообщение о подозрении было вручено президенту УАФ Андрею Павелко, содержат сфальсифицированные данные негласных следственно-разыскных действий, которые на самом деле не производились. Об этом заявили юристы УАФ, их комментарий ассоциация привела 25 ноября в своем Facebook.

"В указанном производстве, как уже отмечалось, за три года следствия НАБУ и САП не нашли доказательств вины руководства УАФ. Детективы и прокуроры пришли к выводу о невиновности президента УАФ Андрея Павелко по итогам проведения широкого спектра следственных действий, в том числе в рамках сотрудничества с правоохранительными органами иностранных стран", – сказано в сообщении.

В УАФ привели аргументы, которые, по убеждению руководства ассоциации, указывают на признаки умышленной фальсификации дела со стороны следователей и прокурора Офиса генпрокурора.

"В сентябре 2021 года дело из НАБУ было передано в ГСУ Нацполиции Киева. Более года с того времени не было проведено никакого следственного действия или допроса с представителями УАФ. Никаких новых обстоятельств с момента опровержения обвинений в адрес Андрея Павелко следственным путем в производстве так и не появилось. Процессуальное руководство в производстве осуществляет "специально избранное лицо" – прокурор ОГП, а не прокурор прокуратуры Киева. Это лицо осуществляет процессуальное руководство в других футбольных производствах, несмотря на имеющиеся в публичной плоскости обвинения во взяточничестве и связях с отдельными политическими деятелями от пророссийской партии ОПЗЖ", – заявили в Украинской ассоциации футбола.

В производстве отсутствует экспертиза об установленных убытках, наличие которой обязательно, добавили юристы.

"Это потому, что на самом деле УАФ не был нанесен никакой ущерб. Следователи и прокурор пытаются сейчас скрыть ряд важных обстоятельств и документов производства, которые были исследованы НАБУ и опровергают обвинения в адрес руководства УАФ. Материалы производства содержат сфальсифицированные данные якобы проведенных НСРД (негласных следственно-розыскных действий. – "ГОРДОН"), которые на самом деле не производились. Действия следователя и прокурора предварительно уже подпадают под квалификацию ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 358 (подделка документов) и ст. 384 (введение в заблуждение суда) УК Украины", – резюмировали в УАФ.

https://www.facebook.com/uafukraine/posts/pfbid02iz7UAxKKtyNeyZEXXiBCwX4KBzKyJw6GMeNdBUNx78xwPyEfutipF9EAuNn1ZFrMl

Контекст:

23 ноября стало известно о вручении уведомлений о подозрении Павелко и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому по делу о строительстве завода по производству футбольного покрытия. В УАФ после ознакомления с текстами подозрений заявили, что "дело развалится у первого же судьи", поскольку основывается на фальсификации материалов и является заказным.

Теги: футбол, следствие, Андрей Павелко, экспертиза, правоохранители, убытки, НАБУ, обвинение, подозрение, САП, УАФ
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