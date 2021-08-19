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Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в двух областях Украины

Динамика госпитализаций превышена в Черновицкой и Ровенской областях
Динамика госпитализаций превышена в Черновицкой и Ровенской областях
Фото: pixabay.com

По состоянию на 18 августа динамика госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине превышена в двух областях. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные 19 августа.

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Ровенской (81,8%) и Черновицкой (75,7%) областях.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 19 августа в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,4 тыс. человек, выздоровело 2,2, млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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