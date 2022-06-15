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"Доклады отличаются от обсуждаемого обществом". Зеленский поручил проверить уровень обеспечения бойцов ВСУ

Зеленский ожидает проверки логистики
Зеленский ожидает проверки логистики
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам 14 июня, что общался с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным по поводу обеспечения бойцов ВСУ. Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента, а текст размещен на его сайте.

"Попросил сегодня главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ожидает проверки логистики – как идут поставки в армию и как распределяются средства индивидуальной защиты.

"На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки", – заявил президент Украины.

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Контекст:

На средства индивидуальной защиты и аптечки первой помощи для бойцов ВСУ, кроме государства, деньги в мае выделял Европейский союз в рамках военной помощи Украины.

Бронежилеты и другие средства защиты украинской армии передавали также бизнесмены.

Теги: СМИ, война, Владимир Зеленский, соцсети, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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