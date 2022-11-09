ДТЭК ВИЭ вместе с Фондом Рината Ахметова передал 6,5 тыс. продуктовых наборов жителям Николаевской области

"Наша компания не остается в стороне от проблем общин, несмотря на то, что энергетическая сфера страдает от последствий вражеских обстрелов. Наша компания делает все возможное и невозможное для скорейшего возобновления стабильной работы. Однако, как бы ни было сложно, мы отвечаем на просьбы общин и направляем средства на первоочередные вещи – гуманитарную помощь Николаевской области в виде продуктов питания, лекарств и других необходимых вещей", – отметил директор "ДТЭК Тилигульская ВЭС" Олег Соловей.

Для формирования продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц проект "Спасаем жизнь" поставил несколько тонн продуктов, среди которых – тушеное мясо, паштет, мука, соль и сахар, крупы и макароны, овощные консервы и печенье.

"В селах Коблевской общины сейчас проживает более 3 тыс. внутренне перемещенных лиц, многие из них потеряли дома, работу. Сегодня эти люди нуждаются в помощи, и наша община им постоянно помогает, поэтому мы с благодарностью принимаем помощь от партнерских организаций. Это уже не первая поддержка от проекта "Спасаем жизнь" в этом году, ранее компания ДТЭК ВИЭ нам также доставляла продуктовые наборы и медикаменты", – рассказывает Владимир Паныч, председатель Коблевского сельского совета.

В рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили уже более 282 тыс. украинцев по всей стране. Это продукты, средства гигиены, медикаменты и медицинское оборудование для больниц.