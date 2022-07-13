Экс-главе АРМА сообщили о подозрении из-за схемы с продажей арестованного имущества

Также о подозрении сообщено еще четырем лицам, а именно:

начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА;

специалисту отдела по развитию предприятия госпредприятия "Сетам";

оценщику;

учредителю и директору частной компании.

Следствие установило, что должностные лица АРМА, в сговоре с представителями "Сетам", частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости через торговую площадку "Сетам" имущества, арестованного в рамках уголовных дел, и переданных в управление АРМА.

Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следователя судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость.

В дальнейшем имущество оценивала компания-участник схемы по существенно заниженной стоимости. За ней имущество выставлялось на электронные торги, организованные "Сетам". А затем представители госпредприятия организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы в 2019 году. А именно:

продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенные в свое время для строительства торговых центров сети "Ашан". Их продали в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области. Стоимость занизили более чем в шесть раз по сравнению с рыночной;

продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в пять раз дешевле рыночных цен;

продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих четырех эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.

Правоохранители инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок. Детективы НАБУ исследуют другие эпизоды коррупционной деятельности при реализации арестованного имущества.

Экс-главе АРМА сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и растрате более 426 миллионов гривен. Действия должностного лица квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

НАБУ не уточняет имя подозреваемого, но известно, что в 2016–2019 годах руководителем АРМА был Антон Янчук. В комментарии "Украинской правде" он подтвердил, что 12 июля ему было вручено подозрение. Экс-чиновник сказал, что сейчас он "разбирается, при чем там он".