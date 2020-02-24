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Эвакуированная руководитель хореографической студии: Желающих поехать работать в Китай меньше не стало, несмотря на коронавирус

Украинские артисты ждут, пока китайцы справятся с эпидемией коронавируса, чтобы подписать новые контракты – в Украине практически нет работы. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказала руководительница криворожской хореографической студии Fashion Pa Ballet Ирина Богданова, чьи коллеги оказались в Ухане в разгар эпидемии.

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Украинцев из Уханя эвакуировали 20 февраля
Украинцев из Уханя эвакуировали 20 февраля
Фото: ЕРА

После такого приема, как в Новых Санжарах, многие из украинских артистов, уехавших по контракту в Китай и рассчитывавших вернуться после вспышки коронавирусной инфекции, передумают. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала Ирина Богданова, руководительница криворожской хореографической студии Fashion Pa Ballet, артисты которой работали в Ухане по контракту и оказались там в разгар эпидемии.

"Вы лучше поинтересуйтесь, почему наши артисты едут в Китай, – и я отвечу просто и понятно: потому что в Украине нет работы. И танцоры, и певцы, и циркачи – все едут! Ждут, пока китайцы справятся с эпидемией, чтобы подписать новые контракты. Потому что там молодежь может реализоваться, зарабатывать, многие в Китае остаются, женятся, выходят замуж... И сейчас, будьте уверены, желающих поехать работать в Китай меньше не стало. Несмотря на коронавирус", – заявила она.

По словам Богдановой, танцовщики из Fashion Pa Ballet работали в парке развлечений в Ухане. Таких в Украине нет, сетует она.

Сейчас 17 эвакуированных участников труппы находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.

"У меня телефон буквально разрывается – наверное, все издания, какие только есть, позвонили: "Дайте срочно номера тех, кто в Новых Санжарах!" А зачем я буду это делать – ради хайпа? Чтобы у моих артистов спрашивали: "Расскажите, что вы чувствовали, когда над вами издевались ваши соотечественники?" Или: "А сколько вы заработали в Китае?" Это же первый вопрос: сколько вы заработали? В каких нарядах танцевали? Больше не о чем спросить, наверное. Уже понаписывали такого, перекрутив информацию о контрактах, о поездках, – читаем и удивляемся: откуда это?" – сказала Богданова.

В первую ночь в "Новых Санжарах" реально страшно было: а если у кого-то хватит ума поджечь? – эвакуированная из Китая руководительница хореографической студии Читайте полное интервью

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где они проведут 14 дней.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.

Теги: Украина, Китай, эвакуация, танцы, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, Новые Санжары
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