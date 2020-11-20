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Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры

Российского продюсера Максима Фадеева внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, по представлению СБУ. Об этом сообщило Министерство культуры и информполитики Украины.

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Фадеев жил в Германии, в 2003-м вернулся в Россию
Фадеев жил в Германии, в 2003-м вернулся в Россию
Фото: fadeevmaxim / Instagram

По представлению Службы безопасности Украины российского музыканта, продюсера Максима Фадеева 19 ноября включили в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"В соответствии со ст. 15 закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 11 ноября в министерство поступило письмо СБУ о включении в перечень гражданина РФ Максима Фадеева", – сказано в сообщении.

Министерство издало приказ, которым Фадеев был включен в перечень.

"Процедура осуществляется автоматически, согласно действующему законодательству, полномочиями решать, "включать" или "не включать" в списки, министерство не наделено", – подчеркнули в пресс-службе.

О причинах, по которым Фадеева включили в список, министерство не сообщило.

Фадеев родился в 1968 году в городе Кургане РФ. С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию.

15 марта 2018 года Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim Aleksandrovich Fadeev).

Теги: Россия, СБУ, Украина, безопасность, Максим Фадеев, Министерство культуры и информационной политики
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