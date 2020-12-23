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Фонд Порошенко с волонтерами передадут больницам 50 кислородных концентраторов

В украинских больницах критически не хватает кислородных концентраторов, которые нужны при лечении больных тяжелой формой коронавирусной инфекции, отметил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Петр Порошенко: Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода
Петр Порошенко: Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода
Фото: eurosolidarity.org

В ближайшие дни в украинские больницы Фонд Порошенко передаст 50 кислородных концентраторов, который купили за счет денег фонда и пожертвований от волонтеров. Об этом 23 декабря сообщает сайт партии "Европейская солидарность", которую возглавляет пятый президент Украины, нынешний нардеп Петр Порошенко. Он отметил, что до конца года ожидают поставку еще 20 концентраторов. 

"Это кислородные концентраторы, которые критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать заболевших этой страшной болезнью", – сказал Порошенко.

Политик добавил, что благотворительный сбор вели его фонд и общественная организация "Справа громад".

"Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей, – отметил нардеп. – Сегодня мы видим 50 кислородных концентраторов, каждый из которых дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они поедут и на фронт, и на восток, и в медицинские госпитали, и в больницы. 100 пациентов будут иметь возможность дышать".

Политик сообщил, что продолжит бороться за выплату надбавок врачам.

"Потому что то, что происходит сейчас, иначе как издевательством не назовешь – медикам посекундно тарифицируют работу с ковидными больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 – отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача", – заявил он.

Порошенко убежден, что на вакцинацию от коронавируса нужно больше денег, чем предусмотрено.

"В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин, – это капля в море от реальных потребностей. Даже на сегодняшний день власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и по количеству активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни", – сказал нардеп. 

По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавирусной инфекции, из них 10 136 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.

Теги: Петр Порошенко, эпидемия, вакцинация, волонтеры, лечение, больницы, Европейская солидарность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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