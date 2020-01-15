ГБР подозревает полицейского из Луганской области в превышении власти и проникновении в жилье

По версии следствия, полицейский угрозами заставил хозяина квартиры пустить правоохранителя и его сообщников, так как в жилище находился мужчина, который был должен друзьям полицейского деньги.

Обвинительные акты по этому производству направили в суд Фото: pixabay.com

Государственное бюро расследований объявило о подозрении патрульному полицейскому из Луганской области в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, 20 мая 2018 года подозреваемый, представившись правоохранителем, угрозами заставил хозяина квартиры открыть дверь и проник туда с четырьмя сообщниками.

Оперативники установили, что в квартире также находился мужчина, который был должен друзьям полицейского 110 тыс. грн и $20 тыс.

По информации следователей, должника вывезли в лес, избили и угрожали убийством. Правоохранитель оставил свой автомобиль по дороге в лес. Обвинительные акты касательно спутников патрульного направили в суд.