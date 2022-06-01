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ГБР подозревает "Укрнафту" в фальсификации аукциона по продаже сжиженного газа

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ГБР сообщило об аресте газа, проданного "Укрнафтою" на аукционе
ГБР сообщило об аресте газа, проданного "Укрнафтою" на аукционе
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований Украины арестовал сжиженный газ, проданный ПАО "Укрнафта" на аукционе, в рамках уголовного производства по подозрению в противоправной реализации топлива. Об этом пресс-служба бюро сообщила 1 июля.

"Во время действия военного положения в апреле текущего года ПАО "Укрнафта" подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. На заседании аукционного комитета была согласована биржа, которая не имела лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках", – заявили в ГБР.

Победителями аукциона стали два участника, предложившие около 28 тыс. грн за тонну. По мнению бюро, эта цена значительно ниже рыночной: в частности, эти участники на другом аукционе в тот же день купили газ по 55 тыс. грн за тонну.

Также на возможную фальсификацию, по мнению бюро, указывает то, что другие компании в торгах, организованных "Укрнафтою", не участвовали.

Сумму возможного ущерба ГБР оценивает в 300 млн грн. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/videos/3174787059406700/

Контекст:

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Государству в лице НАК "Нафтогаз" принадлежит 50% + одна акция, группе "Приват" Игоря Коломойского – 43%.

Теги: Украина, газ, Укрнафта, фальсификации, сжиженный газ, уголовное производство, ГБР
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