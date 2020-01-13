Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Google открыла официальный R&D-центр в Украине – СМИ

Центр разработок Google в Украине будет представлен на базе компании CloudSimple, которую корпорация купила в ноябре 2019 года, пишет AIN.UA.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине появился центр разработок Google
В Украине появился центр разработок Google
Фото: ЕРА

Компания Google официально открыла R&D-центр в Украине. Об этом 13 января сообщило издание AIN.UA со ссылкой на источники, а в корпорации им подтвердили эту информацию.

Центр разработок будет работать на базе компании CloudSimple с офисом в Киеве. Google купила CloudSimple в ноябре 2019 года, о чем корпорация сообщала в своем блоге.

По данным издания, в январе сотрудники CloudSimple уже стали сотрудниками киевского офиса Google. Всего в центре работает около 30 человек.

По запросу редакции AIN.UA в Google сообщили, что CloudSimple присоединилась к Google Cloud и поможет компании в работе по улучшению интегрированного решения для разработчика программного обеспечения по виртуализации VMware.

Два других офиса Google с R&D-центрами в регионе работают в Польше и Венгрии. Российский центр разработок был закрыт в 2014 году из-за ограничений свобод иностранных интернет-компаний в стране.

Теги: Россия, интернет, Украина, Польша, Google, Венгрия, ограничения, работа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
Муж беременной plus size модели Грэм разрисовал ей живот
Муж беременной plus size модели Грэм разрисовал ей живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS