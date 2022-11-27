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ОБЩЕСТВО

Из украинских портов вышли еще семь судов с зерном

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По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 105 тыс. тонн агропродукции
По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 105 тыс. тонн агропродукции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

В рамках "зернового соглашения" 27 ноября из украинских портов вышли семь судов с 248 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. Об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщило в Telegram.

"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 19 судов. На них загружают 740 тыс. тонн украинской агропродукции", – отметили в ведомстве.

По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 105 тыс. тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Украины вышло 501 судно, которым экспортировано 12,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Одесса, Министерство инфраструктуры, война России против Украины, судно, зерно
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