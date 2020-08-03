ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Из-за COVID-19 пенсионеры оккупированного Донбасса несколько месяцев не могут получить выплаты – Human Rights Watch

В Human Rights Watch считают, что ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, служат причиной больших трудностей для пожилых жителей оккупированного Донбасса, которые должны пересекать блокпосты каждые 60 дней, чтобы забрать свои пенсии.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на оккупированном Донбассе, в конце 2014 года
Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на оккупированном Донбассе, в конце 2014 года
Фото: depositphotos.com

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 в Украине, на четыре месяца заблокировали доступ пенсионерам на Донбассе к их пенсиям. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

В организации подчеркнули, что ограничения служат причиной больших трудностей для людей старшего возраста, которые должны пересекать блокпосты каждые 60 дней, чтобы забрать свои пенсии.

"Ограничения, связанные с пандемией, усугубили и без того плохую ситуацию, почти полностью перекрыв доступ к пенсиям, и заставили многих пожилых людей изо всех сил бороться, чтобы оплатить свои нужды. Надеемся, что снятие ограничений на поездки должно принести пенсионерам некоторое облегчение", – отметила исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Организация опросила 15 пожилых людей, почти все из них с марта не могли получить пенсии, на которые они имеют право. 55-летний мужчина, который пользуется инвалидной коляской и прокладками от недержания, сказал, что он больше не может позволить себе прокладки и разрезал те, что у него были, на мелкие кусочки, чтобы их на дольше хватило. Другой мужчина сказал, что он и его мать значительно сократили свои лекарства от диабета и что его мать стала меньше потреблять обезболивающих средств от гангрены в ноге. Большинство пенсионеров также заявили, что они отказались от мяса и ели меньше из-за их низкого дохода.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсий. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.

По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.

Теги: Украина, Human Rights Watch, Донбасс, пенсии, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS