Из-за COVID-19 пенсионеры оккупированного Донбасса несколько месяцев не могут получить выплаты – Human Rights Watch

В Human Rights Watch считают, что ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, служат причиной больших трудностей для пожилых жителей оккупированного Донбасса, которые должны пересекать блокпосты каждые 60 дней, чтобы забрать свои пенсии.

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 в Украине, на четыре месяца заблокировали доступ пенсионерам на Донбассе к их пенсиям. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

В организации подчеркнули, что ограничения служат причиной больших трудностей для людей старшего возраста, которые должны пересекать блокпосты каждые 60 дней, чтобы забрать свои пенсии.

"Ограничения, связанные с пандемией, усугубили и без того плохую ситуацию, почти полностью перекрыв доступ к пенсиям, и заставили многих пожилых людей изо всех сил бороться, чтобы оплатить свои нужды. Надеемся, что снятие ограничений на поездки должно принести пенсионерам некоторое облегчение", – отметила исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Организация опросила 15 пожилых людей, почти все из них с марта не могли получить пенсии, на которые они имеют право. 55-летний мужчина, который пользуется инвалидной коляской и прокладками от недержания, сказал, что он больше не может позволить себе прокладки и разрезал те, что у него были, на мелкие кусочки, чтобы их на дольше хватило. Другой мужчина сказал, что он и его мать значительно сократили свои лекарства от диабета и что его мать стала меньше потреблять обезболивающих средств от гангрены в ноге. Большинство пенсионеров также заявили, что они отказались от мяса и ели меньше из-за их низкого дохода.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсий. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.

По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.