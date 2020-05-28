К суррогатным матерям могут обращаться гомосексуальные пары и насильники – Кулеба

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба считает, что суррогатное материнство превращает детей в товар. Украина не может контролировать, в каких семьях живут дети, которых вывезли за границу, подчеркнул он.

Украина не может отслеживать судьбу детей, которые были рождены суррогатными мамами для иностранцев, об этом уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба написал в Facebook 28 мая.

В посте детский омбудсмен отметил, что после заявления о запрете в Украине коммерческого суррогатного материнства он получил "кучу сообщений о том, что суррогатное материнство – это возможность, это технологии, которые дают людям шанс". Кулеба акцентировал на том, что реклама этой услуги умалчивает о том, кто является заказчиком.

"Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. Она [реклама] не говорит о том, что Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу. Об отношении к самой женщине – ведь по сути это эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок", – считает Кулеба.

Омбудсмен привел пример договора про сурргатное материнство. Подписывая его, женщина попадает в рабство, уверен Кулеба.

"Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия. Согласно договору, суррогатная мать не имеет права на ребенка, которого родила. Она обязуется передать ребенка сразу после родов (пункт 2.4.25) акушерке. А в случае, если родители от него откажутся, она вынуждена отдать ребенка в государственное учреждение", – написал он.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступил против коммерческого суррогатного материнства в Украине, когда стало известно, что в киевском отеле "Венеция" находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев – их не могут забрать из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.