Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

Кабинет Министров Украины 28 сентября своим постановлением №888 внес изменения в постановление №641 от 22 июля, устанавливающее карантин и вводящее усиленные противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.
На период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия страхового полиса (свидетельства, сертификата), выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действует на срок пребывания в Украине.
Среди тех, кто не подпадает под действие данного правила:
Также иностранцами и лицами без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них без страхового полиса.
Те, кто прибыли из государства или являются гражданами государства с широким распространением COVID-19, подлежат самоизоляции.
Эта норма не распространяется на следующие категории:
Решение закрыть границу Украины для иностранцев до 28 сентября было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения начали действовать с 28 августа. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение приняли единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
"Европейская правда" писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.