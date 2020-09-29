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Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

С 29 сентября, чтобы пересечь границу Украины, иностранцам необходимо иметь страховку, отрицательный тест на коронавирус либо пройти самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в их стране хуже.

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Правительство Украины разрешило въезд в страну иностранцам при соблюдении ряда условий
Правительство Украины разрешило въезд в страну иностранцам при соблюдении ряда условий
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Кабинет Министров Украины 28 сентября своим постановлением №888 внес изменения в постановление №641 от 22 июля, устанавливающее карантин и вводящее усиленные противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

На период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия страхового полиса (свидетельства, сертификата), выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действует на срок пребывания в Украине.

Среди тех, кто не подпадает под действие данного правила:

  • иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;
  • беженцы или лица, нуждающиеся в дополнительной защите;
  • работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • военнослужащие вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Также иностранцами и лицами без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них без страхового полиса.

Те, кто прибыли из государства или являются гражданами государства с широким распространением COVID-19, подлежат самоизоляции.

Эта норма не распространяется на следующие категории:

  • детей не старше 12 лет;
  • прибывающих в Украину для обучения в вузах;
  • граждан государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на их территории в течение последних 14 дней либо едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
  • водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
  • инструкторов вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;
  • деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим на каждого приглашенного;
  • лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • граждан, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения украинской границы.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев до 28 сентября было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения начали действовать с 28 августа. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение приняли единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

Теги: Кабинет Министров, граница, запрет, иностранцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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