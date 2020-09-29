Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

С 29 сентября, чтобы пересечь границу Украины, иностранцам необходимо иметь страховку, отрицательный тест на коронавирус либо пройти самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в их стране хуже.

Кабинет Министров Украины 28 сентября своим постановлением №888 внес изменения в постановление №641 от 22 июля, устанавливающее карантин и вводящее усиленные противоэпидемические мероприятия. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

На период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия страхового полиса (свидетельства, сертификата), выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действует на срок пребывания в Украине.

Среди тех, кто не подпадает под действие данного правила:

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;

беженцы или лица, нуждающиеся в дополнительной защите;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

военнослужащие вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Также иностранцами и лицами без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них без страхового полиса.

Те, кто прибыли из государства или являются гражданами государства с широким распространением COVID-19, подлежат самоизоляции.

Эта норма не распространяется на следующие категории:

детей не старше 12 лет;

прибывающих в Украину для обучения в вузах;

граждан государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на их территории в течение последних 14 дней либо едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

инструкторов вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим на каждого приглашенного;

лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

граждан, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения украинской границы.