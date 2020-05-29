Кабмин планирует повысить цены на электроэнергию для населения

В Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию, это одна из инициатив, отраженных в программе стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19: "Экономическое восстановление", которую правительство одобрило 27 мая.

"Остановка экономики вследствие карантина привела к сокращению потребления энергоресурсов. Потребление электроэнергии в апреле сократилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Вследствие сокращения доходов населения произошел рост уровня неплатежей", – говорится в программе.

Среди мер, которые Кабмин предлагает принять, названы пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.

Правительственная программа стимулирования экономики рассчитана на три года, с 2020-го по 2022 годы.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая началось смягчение карантинных ограничений. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.