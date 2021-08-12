Как уберечь автомобиль от вредного топлива: пошаговая инструкция

Шаг 1. "Бочки" – табу

Правило №1 – никогда не заправляйтесь из автоцистерн и "бочек" у дороги или из канистры в гаражах. Даже если это предлагает сосед, родственник или друг, которого вы знаете сто лет. Даже если цена невероятно выгодна. Ремонт будет стоить в разы дороже, чем якобы экономия. Приведем хотя бы такой пример. В последнее время наблюдается значительный рост импорта в Украину монометиланилина (или ММА) – химического компонента, с помощью которого легко повысить октановое число бензина. Только вот в большинстве стран мира добавление ММА к топливу запрещено из-за его токсичности и вредности испарений для человеческого здоровья. Хотя вряд ли нелегальные мини-НПЗ обращают на это внимания. Когда же топливо с такой опасной добавкой попадает в двигатель, оно вызывает быстрое засмоление деталей топливной системы и выход их из строя.

Фото: Ольга Возняк

Поэтому от греха подальше нужно избегать несанкционированных мест продажи и так называемых серых заправок. Как их отличить? Обратите внимание, имеют ли эти заправки всю необходимую разрешительную документацию, а именно информацию о владельце, лицензию на право розничной торговли нефтепродуктами, паспорта качества, а также выдают ли они фискальные чеки клиентам. Отсутствие любого пункта из перечня – уже сигнал объезжать это место стороной. А дальше переходим к шагу 2.

Шаг 2. Мониторинг рынка

В Украине есть организации, которые регулярно исследуют нефтепродукты, продаваемые на АЗС, и результаты этих исследований выкладывают для публичного доступа. Наиболее системно, уже много лет этим делом занимается Институт потребительских экспертиз. На его сайте вы можете ознакомиться с результатами проверок проб горючего, которое специалисты Института отобрали на украинских АЗС. И сделать собственные выводы, где стоит покупать топливо, а где нет. В этом году эксперты уже успели проверить как дизельное топливо, так и бензины А-95 и А-92. Поэтому у вас будет полная картина.

Шаг 3. Паспорт качества

Немало водителей, наверное, ни разу не читали паспорт качества топлива. И зря. Из этого небольшого документа (лист А4) можно выудить массу полезной информации. В частности, кто изготовил топливо, какому стандарту оно отвечает, когда проводилась его проверка и в какой лаборатории. В паспорте есть две колонки, в которых прописаны нормативные показатели, предусмотренные техническими регламентами и ДСТУ, и третья колонка – с результатами испытаний, где указано, насколько реальные характеристики топлива соответствуют нормативу.

Фото: Ольга Возняк

На что особенно рекомендуем обратить внимание? Первое: есть ли вообще такой документ в наличии на АЗС. Второе: безусловно, на соответствие октанового числа для бензина и цетанового – для ДТ. От этого зависит, насколько эффективно будет сгорать топливо, что в свою очередь влияет на уровень его расхода и скорость износа двигателя. Кроме того, в бензиновом паспорте важны такие показатели как концентрация серы, свинца, смол – чем ниже, тем лучше. Для ДТ, кроме серы, существенно и минимальное значение воды, поскольку ее избыток может приводить к возникновению водяных пробок в топливной системе. А еще обязательно обратите внимание на показатель температуры вспышки. Если она слишком низкая, то горючее становится легковоспламеняющимся, а это опасность для водителя и пассажиров.

Шаг 4. Лабораторный контроль

Часть АЗС-сетей на рынке и сама заботится о том, чтобы в розницу не попал некондиционный нефтепродукт, для чего создают собственные службы контроля качества. Такой подход требует значительных инвестиций. Поэтому позволить себе содержать собственные лаборатории и квалифицированный персонал могут не все сети.

Фото: pixabay.com

Больше всего лабораторий контроля качества мы насчитали в сети ОККО – 13 стационарных, четыре мобильных и две специализированных, для контроля качества сжиженного газа. Ежегодно на их функционирование компания тратит 14–15 миллионов гривен. Лаборатории компании отбирают более 30 тыс. проб топлива в год. Кроме того, здесь организован трехступенчатый контроль качества – при приеме продукта на нефтебазу, перед отправкой его в бензовозах на заправку и непосредственно на АЗС. Для автозаправочной сети это жирный плюс в карму репутации. А для потребителя это еще один залог того, что ему в бак не попадет некондиционное топливо.