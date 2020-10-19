Каждый девятый украинец имеет нарушение слуха – глава общественного движения "Социальное единство"

В Украине не проводили даже приблизительных подсчетов количества людей с нарушениями слуха и до сих пор пользуются статистическими данными времен Советского Союза, рассказал руководитель общественного движения "Социальное единство" Евгений Охрименко.

Евгений Охрименко: Пока официальных данных нет, то и роста проблемы как бы официально и нет, а следовательно – ее можно и не решать Фото: Громадський Рух "Соціальна єдність" / Facebook

Больше чем у 10% населения Украины есть проблемы со слухом, сообщил в интервью "Українським новинам" глава общественного движения "Социальное единство" Евгений Охрименко.

"Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый девятый украинец имеет нарушение той или иной сложности – от полной глухоты до незначительного снижения слуха. Посудите сами, цифра получается довольно внушительная, более 10% населения – это миллионы наших сограждан", – отметил он.

Охрименко сообщил, что в Украине не проводили даже приблизительных подсчетов количества людей с такими нарушениями и до сих пор пользуются статистическими данными времен Советского Союза.

"В то же время проблема-то растет и надо это тоже понимать и решать, но пока официальных данных нет, то и роста проблемы как бы официально и нет, а следовательно – ее можно и не решать. Но на самом деле это крайне опасный подход", – убежден он.

По словам Охрименко, с нарушениями слуха сталкиваются все более молодые люди, в то время как в стране нет системной политики поддержки людей с такими проблемами.

"По законам людям с нарушениями слуха должна быть обеспечена необходимая помощь для доступа ко всем этим сферам, однако на практике же это практически не работает – каждый раз приходится неделями ждать сурдопереводчика, чтобы решить необходимые вопросы. Повторюсь, главной проблемой социализации людей с нарушениями слуха в нашей стране, к сожалению, остается отсутствие комплексной государственной политики в этом направлении", – заявил эксперт.