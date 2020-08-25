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KFC из-за коронавируса отказалась от слогана, которым пользовалась 64 года

Международная сеть ресторанов быстрого питания больше не будет использовать свой популярный лозунг It's Finger Lickin 'Good – "Вкусно так, что пальчики оближешь", поскольку считает его некорректным в нынешней ситуации с COVID-19.

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Международная сеть ресторанов быстрого питания отказалась от своего лозунга из-за коронавируса
Международная сеть ресторанов быстрого питания отказалась от своего лозунга из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Международная сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказалась от слогана It's Finger Lickin 'Good ("Вкусно так, что пальчики оближешь"), которым пользовалась уже 64 года. Сообщение об этом появилось 24 августа на сайте сети. 

"Мы находимся в уникальной ситуации – у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую среду. Пока мы приостанавливаем использование It's Finger Lickin 'Good", – сказала глобальный директор по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Гиллеспи.

При этом фанатов KFC успокоили – слоган вернется, когда настанет подходящий момент.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.

Теги: ресторан, KFC, пандемия, коронавирус
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