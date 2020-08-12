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Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Не готовы к ослаблению карантина Киев, Львовская, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области, сообщили в Минздраве Украины.

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Карантин в Украине ввели в марте, в мае его постепенно начали ослаблять
Карантин в Украине ввели в марте, в мае его постепенно начали ослаблять
Фото: EPA

К ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и девять областей. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Не готовы к ослаблению карантина Киев, Львовская, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области.

В Киевской и Львовской областях превышен показатель загруженности больниц для приема пациентов с COVID-19.

Коэффициент выявления новых случаев в 11% превышен в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.

Показатель динамики заболеваемости превышен в Одесской и Сумской областях.

Карантин в Украине ввели в марте, в мае его постепенно начали ослаблять.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов, выздоровело 45 686 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 223 306 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.

Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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