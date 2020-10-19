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ОБЩЕСТВО

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 40 млн человек

По состоянию на 19 октября от коронавирусной инфекции в мире умерло 1,114 млн человек, выздоровело 27,532 млн пациентов.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае
Фото: EPA

Коронавирусом в мире заразилось 40 112 870 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на 19 октября.

Жертвами COVID-19 стали 1 114 715 человек, выздоровели 27 532 622 человека.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 8 156 107, умерло 219 680, излечилось 3 234 138.

В Индии, которая находится на втором месте, 7 550 273 заболевших, 114 610 умерших и 6 663 608 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, в стране 5 235 344 больных, умерло 153 905 человек, выздоровело 4 526 393 человек.

Четвертое место занимает Россия: 1 406 504 заболевших, 1 070 896 выздоровели, умерло 24 212 человек.

В Аргентине, Колумбии, Франции и Испании количество заболевших COVID-19 составляет более 900 тыс. человек. В Перу и Мексике – более 800 тыс. человек, в Великобритании и ЮАР выявлено более 700 тыс. инфицированных.

Отметку в 30 млн заболевших мир преодолел к утру 18 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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