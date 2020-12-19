Командующий Воздушными силами рассказал, что трагедии Ан-26Ш можно было избежать

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов рассказал, что его сын накануне трагедии Ан-26Ш в составе экипажа совершал полеты на самолете, потерпевшем крушение.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил, что авиакатастрофы самолета Ан-26Ш можно было избежать, если бы на уровне руководства страны прислушивались к проблеме морального устаревания техники.

"Да, сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе ставлю вопрос, с какой целью и для чего это делают, кто и какие цели преследует. И хочу отметить, что 20 ноября 2020 года акт технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш был утвержден и в нем были определены причины катастрофы. Именно за этими выводами ГБР должно было сделать выводы и определить виновных и степень их вины", – рассказал он.

Командующий ВСУ заявил, что его безосновательно пытались унизить сыном.

"Он не мажор, как его представили некоторые СМИ. Он, как и все другие курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил, учится и летает на тех же самолетах. Накануне этой страшной катастрофы в составе экипажа он совершал полеты на самолете, потерпевшем крушение", – подчеркнул он.

Дроздов отметил, что произошла "страшная трагедия, которой можно было не допустить".

"Неоднократно высказывал предложения касательно модернизации техники и докладывал о ее состоянии. Если бы на уровне руководства государства прислушивались к проблеме морально устаревшей техники и необходимости покупки новой, возможно, мы бы избежали этой трагедии", – добавил он.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

Генштаб ВСУ 20 октября заявил, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.