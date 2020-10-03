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"Ложь и манипуляция". В командовании Воздушных сил Украины отреагировали на заявления Кучера по поводу возможной причины катастрофы Ан-26 в Харьковской области

Посадка еще одного самолета никак не могла повлиять на катастрофу Ан-26Ш, заверили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Во время катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту
Во время катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту
Фото: ЕРА

Командование Воздушных сил ВСУ отреагировало на заявление главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера о том, что самолет с сыном командующего ВС Сергея Дроздова получил приоритет посадки перед Ан-26Ш с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ в Facebook

О том, что самолет с сыном Дроздова получил приоритет посадки в то время, как уже поступило сообщение о неисправности борта Ан-26Ш, впоследствии потерпевшего крушение под Чугуевом Харьковской области, Кучер заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол, эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция", – заявили в командовании.

Гости студии Шустера подтвердили абсурдность утверждений Кучера, говорится в сообщении.

"Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно... Возможно, пора уже звонить руководителю Службы безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!" – подчеркнули в пресс-службе.

В командовании Воздушных сил ВСУ заверили, что посадка еще одного самолета никак не могла повлиять на катастрофу Ан-26Ш.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2889716621306399

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.

Теги: Харьков, самолет, катастрофа, крушение, Чугуев, ВСУ, Свобода слова Савика Шустера, крушение Ан-26 в Чугуеве
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