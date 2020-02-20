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Ляшко заявил, что готов поселить у себя несколько украинцев, эвакуированных из Уханя

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев не поддаваться массовому психозу из-за эпидемии коронавируса в Китае и напомнил об эпидемии гриппа в Украине.

Ляшко: Готов на две недели поселить двух-трех человек у себя дома, если уж их никто не принимает
Ляшко: Готов на две недели поселить двух-трех человек у себя дома, если уж их никто не принимает
Фото: Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что готов поселить у себя несколько человек, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Готов на две недели поселить двух-трех человек, прибывших из Китая, у себя дома, если уж их никто не принимает. И если эти люди не боятся собак. Внимательно изучил информацию, поэтому не понимаю панику – это не больные люди, а просто наши братья и сестры украинцы, находившиеся в Ухане во время распространения этой страшной эпидемии", – отметил Ляшко.

Он напомнил, что в Украине сейчас эпидемия гриппа, которого украинцам нужно боятся.

"За прошедшую неделю заболело более 250 тыс. человек. 38 человек уже умерло с начала эпидемического сезона. Почему-то все об этом молчат, зато есть общественная паника вокруг коронавируса. Прочитайте о средствах профилактики гриппа, берегите себя и свои семьи и не ведитесь на массовый психоз", – добавил экс-нардеп.

https://www.facebook.com/O.Liashko/posts/2730320533703193

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

На борту самолета авиакомпании SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

Самолет уже приземлился в Харькове, оттуда людей доставят специальным транспортом ГСЧС в сопровождении полиции в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

В Министерстве внутренних дел заверили, что все они здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Теги: Олег Ляшко, украинцы, паника, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2
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