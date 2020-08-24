Марш защитников, вручение наград, концерт. В Украине отметили День Независимости. Фоторепортаж

24 августа состоялись мероприятия по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В Киеве прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, и родные погибших защитников. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинцам. В рамках празднования в столице прошел концерт: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины.

В Украине отметили 29-ю годовщину независимости

Фото: president.gov.ua

фотогалерея ( 1 из 11)

Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua