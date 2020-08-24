Марш защитников, вручение наград, концерт. В Украине отметили День Независимости. Фоторепортаж
24 августа состоялись мероприятия по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В Киеве прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, и родные погибших защитников. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинцам. В рамках празднования в столице прошел концерт: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.