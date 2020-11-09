Мэр Николаева сообщил, что заболел COVID-19

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отправился на самоизоляцию из-за диагностированной коронавирусной болезни COVID-19. Он отметил, что врачи выявили у него пневмонию.

Мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook сообщил, что заболел COVID-19.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема: у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден уйти на самоизоляцию. Однако мы не останавливаем работу", – написал Сенкевич.

Он рассказал, что службы города сейчас заняты запуском отопления в домах жителей.

"Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением, сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы, а я немного поработаю дистанционно", – добавил мэр Николаева.

В Украине за последние сутки подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.